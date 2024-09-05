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15:45, 5 сентября 2024 года Под Орлом запретили пить воду из крана Предупреждение выпустила водоснабжающая организация.



Фото: архив

Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс", занимающееся холодным водоснабжением в Орловском округе, выпустило предупреждение о том, что до 9 сентября будет проводиться хлорирование. В связи с этим воду нужно кипятить.



– Напоминаем, пить воду из водопровода, когда проводится хлорирование, категорически запрещено! Употребление воды в период дезинфекции возможно только после предварительного кипячения, - обратились к жителям округа.



Специалисты планируют использовать препараты, непосредственно содержащие хлор.





Сергей Силаев



