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18:24, 5 сентября 2024 года Орловский священник крестил пятерых курян Таинство прошло в пункте временного размещения в "Дубраве".



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орле крестили пятерых курян, прибывших в регион после обострения ситуации в приграничье. Таинство прошло в пункте временного размещения в санатории "Дубрава". Его провел клирик Богоявленского собора – протоиерей Сергий Гаврюшин. "Будучи отныне братьями и сестрами во Христе не только друг другу, но и всем православным христианам, побеждается одиночество. Общая вера, упование, молитва, дела милосердия и участие в таинствах помогут выстоять в трудных жизненных обстоятельствах", – цитирует священнослужителя информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.





Артем Ежаков



