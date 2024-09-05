Грядущие выходные порадуют орловцев теплом и отсутствием дождей

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19:00, 5 сентября 2024 года
Грядущие выходные порадуют орловцев теплом и отсутствием дождейАналогичная погода будет и в пятницу.
Орловский гидрометцентр дал прогноз погоды в регионе с пятницы по воскресенье. Завтрашний день, а также суббота и воскресенье порадуют орловцев теплом и отсутствием дождей
Днем 6 сентября столбики термометров покажут 21 – 26 градусов тепла, 7 сентября в светлое время суток воздух прогреется до 22 – 27 градусов, 8 сентября будет еще немного теплее – от 23 до 28 градусов.
По ночам же будет достаточно холодно: от 3 до 8 градусов в пятницу и от 2 до 7 в субботу и воскресенье.
Артем Ежаков
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