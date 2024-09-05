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17:26, 5 сентября 2024 года В Орловской области продолжается засуха Опасное явление зафиксировала метеостанция в Дмитровске.





В Орловской области установилось и продолжается опасное метеорологическое явление – атмосферная засуха. Оно возникает при отсутствии осадков в сочетании с высокой температурой и пониженной влажностью воздуха.



Как рассказали в Орловском гидрометцентре, засуху зафиксировала метеостанция в Дмитровске еще 5 августа.



Также никуда не делся суховей. Это ветер с максимальной скоростью в семь метров в секунду и более при температуре выше 25 градусов и относительной влажностью не более 30%. Ранее его зафиксировали метеостанции в Верховье, Болхове и Ливнах.





Артем Ежаков



