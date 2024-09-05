Жительница Свердловского района нашла работу благодаря соцконтракту
Она занялась разведением кур породы леггорн.
Жительница Свердловского района Екатерина нашла работу благодаря соцконтракту. Теперь она разводит кур самой яйценосной породы - леггорн. В ее хозяйстве уже насчитывается 220 белоснежных птиц.
Совсем скоро яйца и тушки будут продаваться в магазинах Змиевки и на рынках Орла. В планах Екатерины - построить новые сараи с клетками и увеличить поголовье кур сначала до 600, а потом и до 2000 тысяч особей. Помимо белых кур она хочет закупить рыжих леггорнов, чтобы предлагать покупателям как белые, так и коричневые яйца. Кроме того, женщина планирует разводить индюшек.
В Свердловском районе жители активно пользуются возможностью открыть свое дело или расширить личное подсобное хозяйство. За последние 4 года соцконтракт оформили 229 человек. Среди ЛПХ наиболее популярными направлениями являются птицеводство и разведение крупного рогатого скота, а в индивидуальном предпринимательстве - сфера услуг.