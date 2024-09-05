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20:00, 5 сентября 2024 года Жительница Свердловского района нашла работу благодаря соцконтракту Она занялась разведением кур породы леггорн.







Жительница Свердловского района Екатерина нашла работу благодаря соцконтракту. Теперь она разводит кур самой яйценосной породы - леггорн. В ее хозяйстве уже насчитывается 220 белоснежных птиц.



Совсем скоро яйца и тушки будут продаваться в магазинах Змиевки и на рынках Орла. В планах Екатерины - построить новые сараи с клетками и увеличить поголовье кур сначала до 600, а потом и до 2000 тысяч особей. Помимо белых кур она хочет закупить рыжих леггорнов, чтобы предлагать покупателям как белые, так и коричневые яйца. Кроме того, женщина планирует разводить индюшек.



В Свердловском районе жители активно пользуются возможностью открыть свое дело или расширить личное подсобное хозяйство. За последние 4 года соцконтракт оформили 229 человек. Среди ЛПХ наиболее популярными направлениями являются птицеводство и разведение крупного рогатого скота, а в индивидуальном предпринимательстве - сфера услуг.





Татьяна Тимохина



