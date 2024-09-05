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15:00, 5 сентября 2024 года ФК "Орел" вышел в четвертый раунд Кубка России Путевку туда "зелено-белые" завоевали в драматическом матче с "Салютом-Белгород".







ФК "Орел" обыграл "Салют-Белгород" в матче третьего раунда "Пути регионов" FONBET Кубка России по футболу. Игра прошла на домашнем стадионе "зелено-белых" 4 сентября и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Орла".



Первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу гостей, но во второй сорокапятиминутке орловцы забили четыре. По голу на счету у Ивана Ставцева и Максима Дмитриева, дубль оформил Дмитрий Меркулов. Голы со второго по четвертый "орлы" забили за семь минут.



Следующего соперника в Кубке России орловцы узнают 8 сентября после жеребьевки.





Антон Сорокин



