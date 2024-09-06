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9:30, 6 сентября 2024 года Орловцам повысили зарплату благодаря налоговикам После проведенных проверок получать больше будут сотрудники более 700 организаций.





Во втором квартале 2024-го года в Орловской области налоговая служба провела проверки по легализации заработной платы и трудовых отношений. Как сообщили в пресс-службе УФНС России по региону, благодаря этому 736 работодателей повысили зарплату своим сотрудникам. Работа по отказу организаций от "серых" схем оплаты труда продолжится.



Также это позволило дополнительно направить в бюджет 97,1 миллиона рублей страховых взносов и 42,2 миллиона рублей по НДФЛ. Обе цифры выросли практически на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года.













Артем Ежаков



