Число пострадавших от клещей в Орловской области приближается к двум тысячам
Болезнь Лайма подтвердилась у 19 человек.
Наступившая календарная осень не заставила клещей уйти в спячку. По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 5 сентября, с укусами этих паразитов к медикам обратились 1899 человек, включая 596 детей.
Клещевой боррелиоз подтвердился у 19 взрослых. Среди снятых с орловцев клещей зараженными возбудителями болезни Лайма оказались 18,3%, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 6,6%.