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8:45, 6 сентября 2024 года Орловские приставы защитили многодетную мать от коллекторов Женщине угрожали, требуя заплатить по кредиту.





В Орловской области микрокредитная организация оштрафована на 50 тысяч рублей за психологическое давление на болховчанку. Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области, коллекторы в мессенджере угрожали многодетной матери, требуя от нее погасить взятый заем. Устав от навязчивых сообщений, женщина обратилась за помощью к приставам.



После разбирательства представители МКО перестали писать болховчанке.





Артем Ежаков



