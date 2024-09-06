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8:00, 6 сентября 2024 года В Орловской области стартовали довыборы в органы местного самоуправления Избирательные участки открылись в 8:00.





6 сентября в Орловской области стартовали дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. Они пройдут 6, 7 и 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.



Довыборы пройдут в Верховском, Дмитровском, Залегощенском. Корсаковском, Краснозоренском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Новосильском и Троснянском районах.

"Всего замещается 14 вакантных депутатских мандатов представительных органов муниципальных образований: в Ливенском районе – 3 депутатских мандата, в Корсаковском и Новосильском районах – по 2 депутатских мандата, в остальных районах – по одному депутатскому мандату", – рассказали в избирательной комиссии Орловской области.





Артем Ежаков



