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11:40, 5 сентября 2024 года Жители трех многоэтажных домов в Орле остались без горячей воды Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.



Фото: архив

В Орле жители трех многоэтажек остались без горячей воды. Причиной отключения водоснабжения стал ремонт теплотрассы. орловской мэрии, без горячей воды с 11 до 17 часов останутся дома № 18 и № 22 по переулку Артельному. Также из-за остановки котельной на химочистку до 17:00 запланировано отключение горячего водоснабжения по адресу Кромское шоссе, 15. Как сообщили в пресс-службе, без горячей воды с 11 до 17 часов останутся дома № 18 и № 22 по переулку Артельному. Также из-за остановки котельной на химочистку до 17:00 запланировано отключение горячего водоснабжения по адресу Кромское шоссе, 15.





Сергей Мерцалов



