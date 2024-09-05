Жители трех многоэтажных домов в Орле остались без горячей воды
Отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.
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В Орле жители трех многоэтажек остались без горячей воды. Причиной отключения водоснабжения стал ремонт теплотрассы.
Как сообщили в пресс-службе орловской мэрии, без горячей воды с 11 до 17 часов останутся дома № 18 и № 22 по переулку Артельному. Также из-за остановки котельной на химочистку до 17:00 запланировано отключение горячего водоснабжения по адресу Кромское шоссе, 15.