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15:30, 5 сентября 2024 года Орловцам расскажут, как получить грант Президентского фонда культурных инициатив Лекция, где разберут грантовые заявки, состоится 6 сентября.



Фото: Президентский фонд культурных инициатив

В Орле пройдет лекция о том, как получить грант Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие состоится в проектном офисе фонда (улица Салтыкова-Щедрина, 33). Специалисты фонда разберут грантовые заявки по чек-листу и проверят качество и полноту проектов. Лекция запланирована на 6 сентября, начало в 15:00. Записаться на консультацию можно по телефону: (4862) 50-98-58. Регистрация доступна по ссылке тг-канал "Телеграммы из Орла". Заявки на грант Президентского фонда культурных инициатив принимаются до 10 сентября. Об этом сообщает





