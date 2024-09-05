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10:58, 5 сентября 2024 года Под Орлом три человека пострадали после вылета легковушки в кювет Авария случилась на трассе "Калуга-Орел".



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

На дороге "Калуга-Орел" 4 сентября в районе 192-го километра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Дэу" и "Лада Приора". По информации региональной Госавтоинспекции, водитель "Дэу" выехал на встречку, где столкнулся с "Ладой", которая вылетела в кювет и перевернулась.



В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и два пассажира. Госпитализация никому не понадобилась.



Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировали 19 ДТП, в которых четыре человека получили ранения.





Сергей Силаев



