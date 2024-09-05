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13:45, 5 сентября 2024 года
Молодежка "Орла" разгромила дублеров курского "Авангарда"Игра состоялась в рамках второго этапа Первенства союза федераций футбола "Центр".
Фото: ФК "Орел"
Молодежная команда "Орла" одержала уверенную победу над дублерами курского "Авангарда". Игра состоялась в рамках второго этапа Первенства союза федераций футбола "Центр".
Итог матча - победа "зелено-белых" со счетом 3:0. Дубль оформил Никита Новиков, еще один гол на счету Никиты Королева.
Напомним, что второй этап Первенства СФФ "Центр" наша команда начала с ничьей со смоленским "Днепром".
Анастасия Дорохова
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