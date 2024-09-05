В Орле спасатели помогли прогнать из квартир летучих мышей

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10:30, 5 сентября 2024 года
В Орле спасатели помогли прогнать из квартир летучих мышейНепрошеные гости потревожили жителей многоэтажек по улице Емлютина и Раздольной.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орле спасатели помогли жильцам двух многоэтажек избавиться от непрошеных гостей - летучих мышей.
4 сентября в 8:20 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Емлютина, где в квартиру залетело животное. Жильцам потребовалась помощь. А 5 сентября в 00:45 спасатели отправились на улицу Раздольную, где также была обнаружена летучая мышь, залетевшая в квартиру.
Специалисты оказали горожанам помощь и выпустили мышей на улицу. Об этом рассказали
в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области
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Сергей Мерцалов