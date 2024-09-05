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10:30, 5 сентября 2024 года В Орле спасатели помогли прогнать из квартир летучих мышей Непрошеные гости потревожили жителей многоэтажек по улице Емлютина и Раздольной.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле спасатели помогли жильцам двух многоэтажек избавиться от непрошеных гостей - летучих мышей. 4 сентября в 8:20 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Емлютина, где в квартиру залетело животное. Жильцам потребовалась помощь. А 5 сентября в 00:45 спасатели отправились на улицу Раздольную, где также была обнаружена летучая мышь, залетевшая в квартиру. ГУ МЧС России по Орловской области.









Специалисты оказали горожанам помощь и выпустили мышей на улицу. Об этом рассказали в пресс-службе





Сергей Мерцалов



