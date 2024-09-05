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9:28, 5 сентября 2024 года В Нарышкино открыли мемориальную доску в честь Сергея Смыкова Боец участвовал в специальной военной операции.



Фото: орловский филиал фонда "Защитники Отечества"

В поселке городского типа Нарышкино Орловской области открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике специальной военной операции Сергее Смыкове. Боец отправился в зону боевых действий после мобилизации.



Орловец был награжден медалью "За укрепление боевого содружества", а за самоотверженность и отвагу посмертно получил орден Мужества. При выполнении боевого задания Сергей Смыков был поражен вражеским оружием.



На церемонии увековечивания погибшего присутствовали близкие, родные Сергея, учителя, представители района, социальный координатор, сообщили в орловском филиале фонде "Защитники Отечества". Знакомые Сергея вспомнили его как доброго, веселого и старательного человека. В зоне боевых действий он был штурмовиком.





Сергей Силаев



