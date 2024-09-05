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13:00, 5 сентября 2024 года Врач рассказала орловцам, как распознать мышечную дистрофию у детей В раннем возрасте заболевание проходит практически бессимптомно.







Десять лет назад не существовало лекарства от мышечной дистрофии. Сейчас ситуация поменялась, поэтому лечение нужно начинать как можно раньше. Однако такое заболевание в раннем детстве проходит почти бессимптомно.



Как заметить заболевание у детей, и как оно лечится корреспонденту "Вести-Орел" рассказала заведующая неврологическим отделением НКМЦ имени Круглой Зинаида Юдович.





Елена Литинская



