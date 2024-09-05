Врач рассказала орловцам, как распознать мышечную дистрофию у детей
В раннем возрасте заболевание проходит практически бессимптомно.
Десять лет назад не существовало лекарства от мышечной дистрофии. Сейчас ситуация поменялась, поэтому лечение нужно начинать как можно раньше. Однако такое заболевание в раннем детстве проходит почти бессимптомно.
Как заметить заболевание у детей, и как оно лечится корреспонденту "Вести-Орел" рассказала заведующая неврологическим отделением НКМЦ имени Круглой Зинаида Юдович.