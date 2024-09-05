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8:30, 5 сентября 2024 года Орловский храм за год передал на СВО девять машин Девятый автомобиль – "Шевроле Ниву" – на днях освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Фото: Евгений Мартынов

С начала 2024-го года от Свято-Троицкого храма Орла и его благодетелей на передовую отправили девять машин.



Девятый автомобиль – "Шевроле Ниву" – на днях освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Ее получат тульские десантники, рассказали в Орловской митрополии. Вместе с машиной бойцам передали несколько раций, тепловизоров, генератор и ночной высокоточный квадрокоптер.

"Командир тульского подразделения ВДВ и многие бойцы родом из Орла и в недавнем прошлом воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого храма", – отметили в митрополии.





Артем Ежаков



