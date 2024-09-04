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20:55, 4 сентября 2024 года Митрополит Тихон и старец Илий заложили храм в честь Афанасия Великого под Орлом Он появится в храмовом комплексе подсобного хозяйства "Орловский колос".



Фото: Евгений Мартынов

В храмовом комплексе подсобного хозяйства "Орловский колос" заложили третий по счету храм. К храмам иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и в честь преподобного Серафима Саровского добавится храм во имя святителя Афанасия Великого.



Как рассказали в Орловской епархии, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения закладного камня, а затем архипастырь и старец Илий вместе заложили его в основание.











Артем Ежаков



