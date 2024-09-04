Митрополит Тихон и старец Илий заложили храм в честь Афанасия Великого под Орлом
Он появится в храмовом комплексе подсобного хозяйства "Орловский колос".
Фото: Евгений Мартынов
В храмовом комплексе подсобного хозяйства "Орловский колос" заложили третий по счету храм. К храмам иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" и в честь преподобного Серафима Саровского добавится храм во имя святителя Афанасия Великого.
Как рассказали в Орловской епархии, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения закладного камня, а затем архипастырь и старец Илий вместе заложили его в основание.