Главная » Новости



20:25, 4 сентября 2024 года ФК "Орел" обыграл "Салют-Белгород" в Кубке России "Зелено-белые" перевернули игру после двух пропущенных мячей, забив четыре во втором тайме.





ФК "Орел" обыграл "Салют-Белгород" в матче третьего раунда "Пути регионов" Кубка России по футболу. Игра прошла на домашнем стадионе "зелено-белых" 4 сентября и завершилась со счетом 4:2 в пользу "Орла".



Первый тайм завершился со счетом 0:2 в пользу гостей, но во второй сорокапятиминутке орловцы забили четыре. По голу на счету у Ивана Ставцева и Максима Дмитриева, дубль оформил Дмитрий Меркулов. Голы со второго по четвертый "орлы" забили за семь минут.





Артем Ежаков



