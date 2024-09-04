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19:28, 4 сентября 2024 года Орловские дайверы нашли остов старинного корабля на дне Онежского озера Исследовать его дно клуб "Диво" начал в августе этого года.







Орловские дайверы из клуба "Диво" на девятиметровой глубине нашли 30-метровый остов старинного корабля в Онежском озере. Этой находкой они закрыли поисковый сезон.



При каких обстоятельствах судно оказалось на глубине, были ли на нем пассажиры, по какому маршруту оно следовало – на эти вопросы уже в ближайшее время дайверы будут искать ответы в архивах.



Дно Онежского озера орловские дайверы начали изучать в 2024-м году. Уже в следующем году пройдет новая экспедиция.





Юлия Опанасюк



