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18:02, 4 сентября 2024 года Орловской области выделят дополнительные деньги для сбалансирования бюджета Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.





Орловской области выделят дополнительные деньги для сбалансирования бюджета. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит телеграм-канал правительства России.



Точная сумма, выделяемая региону, неизвестна. Наряду с Орловщиной средства получат еще восемь субъектов РФ. По словам Мишустина, они смогут использовать деньги на обеспечение сбалансированности бюджетов, решить целый ряд социально значимых задач для жизни людей и развития регионов. На всех субъектам выделяют свыше 10 миллиардов рублей.





Артем Ежаков



