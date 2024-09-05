Орловские волонтеры закупили бойцам спецоборудование на полтора миллиона рублей
За портативной электростанцией, генератором и оборудованием для связи боец "Зиград" приехал лично.
Волонтеры орловской группы "Дерзкие и отважные" нашли полтора миллиона рублей на современные устройства для бойцов СВО.
Посылки добровольцы собирают практически ежедневно. В этот раз поступил заказ более серьезный – понадобились генераторы и квадрокоптеры. Собрать нужную сумму помогли предприниматели. Также участие в сборе принял Совет солдатских матерей.
За портативной электростанцией, генератором и оборудованием для связи приехал боец с позывным "Зиград" приехал лично.
Штабы волонтерского движения "Дерзкие и отважные" открыты по всей России. Орловский "филиал" насчитывает 75 человек.