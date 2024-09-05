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8:00, 5 сентября 2024 года Орловские волонтеры закупили бойцам спецоборудование на полтора миллиона рублей За портативной электростанцией, генератором и оборудованием для связи боец "Зиград" приехал лично.







Волонтеры орловской группы "Дерзкие и отважные" нашли полтора миллиона рублей на современные устройства для бойцов СВО.



Посылки добровольцы собирают практически ежедневно. В этот раз поступил заказ более серьезный – понадобились генераторы и квадрокоптеры. Собрать нужную сумму помогли предприниматели. Также участие в сборе принял Совет солдатских матерей.



За портативной электростанцией, генератором и оборудованием для связи приехал боец с позывным "Зиград" приехал лично.



Штабы волонтерского движения "Дерзкие и отважные" открыты по всей России. Орловский "филиал" насчитывает 75 человек.







Александра Бахтина



