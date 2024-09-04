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16:57, 4 сентября 2024 года

Орловским военным вручили медали "За воинскую доблесть" II степени

Госнаграды бойцы получили на торжественной церемонии 4 сентября.


4 сентября на торжественной церемонии в областной администрации орловским военным вручили медали "За воинскую доблесть" II степени. Госнаграды получили участники СВО.

Медали бойцам вручил первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.
"Родина высоко оценила боевую доблесть, мужество, отвагу и самоотверженность наших парней, верность присяге и гражданскому долгу. Некоторые военнослужащие сейчас остаются в зоне специальной военной операции. Их награда вручена близким». К сожалению, в зоне боевых действий не бывает без потерь. Подвиг наших орловских парней, стоявших на защите свободы и независимости страны, никогда не будет забыт. Память о них жива – их родственникам также вручены награды. Вечная память отдавшим свою жизнь за Россию, за мир и безопасность страны, за своих соотечественников", – цитирует Ивановского региональный информационный портал.



Артем Ежаков
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