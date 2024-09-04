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20:00, 4 сентября 2024 года

В Орле сдвигаются сроки сдачи ремонта школы №32

Работы на объекте ведутся с февраля.



Спикер регионального парламента Леонид Музалевский 4 сентября проверил ремонт школы №32 Орла. Участие в рабочей встрече также приняли представитель заказчика, подрядчика и мэрии. Контракт рассчитан до сентября 2025 года.

Возникли проблемы в согласовании с документацией. Со слов подрядчика, ПСД разработали некорректно, что привело к ряду технических проблем. В результате сроки сдачи объекта сдвигаются. Кроме того, в ходе демонтажа появились новые работы, увеличивающие стоимость контракта.

В итоге принято решение собрать оперативное совещание с участием профильного департамента. Разбираться в сложившейся ситуации начнут уже 5 сентября.


Эльза Ахмедбекова
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