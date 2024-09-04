Главная » Новости



20:00, 4 сентября 2024 года В Орле сдвигаются сроки сдачи ремонта школы №32 Работы на объекте ведутся с февраля.







Спикер регионального парламента Леонид Музалевский 4 сентября проверил ремонт школы №32 Орла. Участие в рабочей встрече также приняли представитель заказчика, подрядчика и мэрии. Контракт рассчитан до сентября 2025 года.



Возникли проблемы в согласовании с документацией. Со слов подрядчика, ПСД разработали некорректно, что привело к ряду технических проблем. В результате сроки сдачи объекта сдвигаются. Кроме того, в ходе демонтажа появились новые работы, увеличивающие стоимость контракта.



В итоге принято решение собрать оперативное совещание с участием профильного департамента. Разбираться в сложившейся ситуации начнут уже 5 сентября.





Эльза Ахмедбекова



