В Орле сдвигаются сроки сдачи ремонта школы №32

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский 4 сентября проверил ремонт школы №32 Орла. Участие в рабочей встрече также приняли представитель заказчика, подрядчика и мэрии. Контракт рассчитан до сентября 2025 года.
Возникли проблемы в согласовании с документацией. Со слов подрядчика, ПСД разработали некорректно, что привело к ряду технических проблем. В результате сроки сдачи объекта сдвигаются. Кроме того, в ходе демонтажа появились новые работы, увеличивающие стоимость контракта.
В итоге принято решение собрать оперативное совещание с участием профильного департамента. Разбираться в сложившейся ситуации начнут уже 5 сентября.