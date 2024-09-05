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10:00, 5 сентября 2024 года Орловец Петр Рикунов одержал победу на гонке в Китае Спортсмен участвует в международной веломногодневке "Тура по озеру Поянху".



Фото: Федерация велосипедного спорта России

Орловский спортсмен Петр Рикунов стал победителем втором этапе велосипедного «Тура по озеру Поянху» в Китае. Он преодолел дистанцию в 114 километров быстрее всех. Седьмым финишировал еще один гонщик из России Тимофей Иванов. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта России.



Сейчас Петр Рикунов лидирует в генеральной и очковой классификации велогонщиков. Наш земляк выступает за команду Chengdu Cycling.





Сергей Мерцалов



