Орловские аграрии намолотили почти три миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур

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16:30, 4 сентября 2024 года
Орловские аграрии намолотили почти три миллиона тонн зерновых и зернобобовых культурПрактически завершена уборка яровой пшеницы, ячменя и рапса.
Фото: архив
Работники сельскохозяйственной отрасли собрали 2,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 360 тысяч тонн масличных культур. Об этом рассказал заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков.
Практически завершена уборка яровой пшеницы, ячменя и рапса. Также заканчивается уборка ранних зерновых. Продолжается сбор урожая гречихи.
Сергей Борзенков отметил, что темпы уборки зерновых и масличных культур в Орловской области в 2024 году выше, чем в предыдущие годы.
Сергей Мерцалов