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16:30, 4 сентября 2024 года Орловские аграрии намолотили почти три миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур Практически завершена уборка яровой пшеницы, ячменя и рапса.



Фото: архив

Работники сельскохозяйственной отрасли собрали 2,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 360 тысяч тонн масличных культур. Об этом рассказал заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков. Практически завершена уборка яровой пшеницы, ячменя и рапса. Также заканчивается уборка ранних зерновых. Продолжается сбор урожая гречихи. Сергей Борзенков отметил, что темпы уборки зерновых и масличных культур в Орловской области в 2024 году выше, чем в предыдущие годы.





Сергей Мерцалов



