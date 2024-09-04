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18:00, 4 сентября 2024 года Орловцы передали в луганский госпиталь медикаменты и стройматериалы Гуманитарной помощи набралось на целый грузовик.







В Луганск отправили целый грузовик с гуманитарной помощью для военного госпиталя. В посылку вошли стройматериалы, медикаменты, белье и продукты.



Груз сопроводила военный медик с позывным "Базука". Она добровольно уехала работать врачом в столицу ЛНР. В отпуске Елену наградили памятной медалью от областного совета за самоотверженность и патриотизм. Она посетила школьную линейку своего сына и призвала людей помочь со сбором груза. Дети с ограниченными возможностями здоровья написали письма поддержки для раненых бойцов.





Татьяна Тимохина



