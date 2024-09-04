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15:00, 4 сентября 2024 года Обновленный бассейн на стадионе Ленина в Орле откроется 9 сентября В этот день здесь ждут посетителей.





Бассейн на территории стадиона имени Ленина в Орле завершает последние приготовления к приему посетителей.



За лето там обновили душевые кабины в женской и мужской раздевалках, а бассейн "Малыш", где первые азы плавания постигают самые юные орловцы, получил новую чашу и потолок.



В главном бассейне специальный пылесос сейчас проводит дополнительную очистку воды. Также здесь заменили окна, батареи и плитку, обновили лестницы.









Первых посетителей в бассейне ждут 9 сентября.





Анастасия Дорохова



