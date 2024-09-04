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14:45, 4 сентября 2024 года

Девять орловских школьников пересдадут ЕГЭ

4 сентября проходит экзамен по русскому языку.

Фото: архив

В Орловской области начался дополнительный период ЕГЭ. Первым экзаменом стал русский язык. Он проходит в пункте проведения ЕГЭ на базе Некрасовской школы. 9 сентября выпускники будут сдавать базовую математику. 

Всего за парты сядут 9 человек. Это выпускники, которые не смогли получить аттестат за курс средней школы по результатам основного периода государственной итоговой аттестации.

Период пересдач продлится до 23 сентября. Для получения аттестата необходимо набрать минимум 24 балла. Об этом сообщает "Региональный центр оценки качества образования" Орловской области.


Сергей Мерцалов
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