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19:30, 4 сентября 2024 года В Орле обсудили защищенность инфраструктуры и размещение эвакуированных курян Этим вопросам посвятили заседание оперативного штаба.





В Орле под председательством губернатора Андрея Клычкова прошло очередное заседание оперативного штаба региона. В нем также участвовали главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев, представители силовых и чрезвычайных структур, а также главы структурных подразделений администрации региона.



Как сообщает портал правительства Орловской области, на заседании обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры, а также размещения вынужденных переселенцев из приграничных областей на территории Орловщины. Как отметил глава региона, в ночь на 4 сентября в регион прибыли еще 54 жителя приграничья.



Также затронули и обсудили вопрос привлечения граждан на контрактную службу.





Артем Ежаков



