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12:30, 5 сентября 2024 года Около 40 орловских педагогов и учителей премируют за победу в конкурсном отборе Им выплатят по 50 тысяч рублей.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей конкурсного отбора лучших учителей и педагогических работников образовательных организаций региона. В качестве премий им выплатят по 50 тысяч рублей, а также вручат почетные грамоты главы региона.



Документ опубликован на региональном информационном портале. В него вошли 37 имен – это учителя, воспитатели и педагоги.





Артем Ежаков



