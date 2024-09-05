Около 40 орловских педагогов и учителей премируют за победу в конкурсном отборе
Им выплатят по 50 тысяч рублей.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил список победителей конкурсного отбора лучших учителей и педагогических работников образовательных организаций региона. В качестве премий им выплатят по 50 тысяч рублей, а также вручат почетные грамоты главы региона.
Документ опубликован на региональном информационном портале. В него вошли 37 имен – это учителя, воспитатели и педагоги.