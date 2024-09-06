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14:00, 4 сентября 2024 года Двух орловцев оштрафовали за осквернение граффити в поддержку СВО Оно находилось на стене КДЦ "Металлург".



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орле двум молодым людям вынесли приговор по статьям об осквернении и пособничестве в осквернении символа воинской славы России. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.



Как сообщает СУ СК России по региону, в апреле прошлого года осужденные осквернили граффити в поддержку СВО – изображение в виде буквы "Z", стилизованной под Георгиевскую ленту. Оно находилось на стене КДЦ "Металлург".

"Один из них закрасил краской белого цвета указанное изображение Георгиевской ленты. В это время его сообщник, выполняя отведенную ему преступную роль пособника, наблюдал за окружающей обстановкой, а также фиксировал противоправные действия на видеокамеру своего мобильного телефона", — уточнили в региональной прокуратуре. Приговором суда один молодой человек заплатит 1,2 миллиона рублей, второй – 900 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и его можно обжаловать как осужденным, так и обвинению.





Артем Ежаков



