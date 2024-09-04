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12:31, 4 сентября 2024 года
ФК "Орел" примет на своем поле команду "Салют-Белгород"Матч состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе имени Ленина.
Фото: архив
ФК "Орел" продолжает борьбу за Кубок России. Матч третьего раунда "Пути регионов" состоится 4 сентября на стадионе имени Ленина. Соперник орловцев - команда "Салют-Белгород". Начало игры - 18:30.
Напомним, что первый матч в этом розыгрыше Кубка России ФК "Орел" провел дома. Тогда "зелено-белые" одержали уверенную победу над курским "Авангардом" со счетом 2:0.
Анастасия Дорохова
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