На Орловщине в три раза увеличат производство очищенных драгметаллов
Они необходимы для различных отраслей промышленности.
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Инвестор планирует значительно увеличить производство очищенных драгоценных металлов на территории Орловской области. Золото, серебро и платина широко используются в различных отраслях промышленности.
В модернизацию производственных мощностей планируется вложить 2,5 миллиарда рублей. Проект будет реализован на территории опережающего развития "Мценск". В рамках нового инвестиционного проекта планируется реконструкция производственно-складских зданий. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".