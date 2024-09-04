В Орловской области посадили 90 гектаров леса

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18:30, 4 сентября 2024 года
В Орловской области посадили 90 гектаров лесаГодовой план по лесовосстановлению выполнен на 100%.
Фото: архив
В 2024 году в Орловской области высадили 90 гектаров леса. Как сообщает Управление лесами региона, годовой план по лесовосстановлению выполнен на 100%.
Лесной фонд Орловщины пополнили более 300 тысяч сеянцев дуба и сосны. Посадка лесных культур проводилась с использованием стандартного посадочного материала, выращенного во временных лесных питомниках из семян, собранных в регионе.
Сейчас в лесничествах идет подбор площадей для лесовосстановления в 2025 году. Специалисты оценивают состояние участков и определяют необходимость проведения рубок с последующей подготовкой почвы осенью 2024 года.
Сергей Мерцалов