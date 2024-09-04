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14:30, 4 сентября 2024 года На реконструкцию станции аэрации в Орловской области необходимо 4 миллиарда рублей Средства планируют привлечь в рамках федерального проекта "Вода России".







Свою работу станция аэрации в Орловской области начала еще в 1960-х годах. С тех пор капитального ремонта не проводилось. В ближайшее время планируется ее обновление. Проект уже разработан. На реконструкцию потребуется более 4 миллиардов рублей. В одном из прямых эфиров губернатор Андрей Клычков рассказал, что встретился с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Они обсуждали участие регионов в федеральных проектах "Вода России". Есть условия, которые необходимо будет выполнить. Одним из них является софинансирование. Регион должен взять на себя 40% расходов.





Эльза Ахмедбекова



