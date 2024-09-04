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11:30, 4 сентября 2024 года В Кромском районе подозреваемого в убийстве заключили под стражу Возбуждено уголовное дело.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Кромском районе Орловской области возбуждено уголовное дело против 37-летнего жителя по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).



По предварительным данным, мужчина в нетрезвом состоянии пришел в дом в поселка Кромы к 79-летней знакомой. Подозреваемый знал, что у женщины есть деньги. В результате кромчанин ударил несколько раз пенсионерку по голове молотком и украл 32 тысячи рублей и телефон. Женщина скончалась на месте, сообщили в следственном комитете.



Кромчанина задержали, а затем заключили под стражу. Проводится следствие, предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений.





Сергей Силаев



