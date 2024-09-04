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12:00, 4 сентября 2024 года Система видеонаблюдения в Малоархангельске помогает раскрывать правонарушения Камеры в рамках программы "Безопасный город" работают три года.







Система видеонаблюдения за общественными пространствами в Малоархангельске Орловской области появилась в 2021 году. Камеры работают круглосуточно, обстановка контролируется в парках и на улицах города.



В 2021 году в райцентре установили восемь камер, в 2024 число увеличилось до 21. По данным УМВД России по Малоархангельскому району, за последние три года раскрываемость правонарушений увеличилась на 25%.



– В парке разбитые фонари. Мы находили хулиганов, они за свой счет восстанавливали, - рассказал "Вести-Орел" начальник отдела ЖКХ и ТЭК администрации Малоархангельского района Александр Трунов.



В сентябре город отметит 246-й день рождения. На большом экране покажут архивные кадры и тех, кто ежедневно работает над его процветанием.





Юлия Опанасюк



