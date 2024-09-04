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9:55, 4 сентября 2024 года В Орловской области полыхала стерня на площади 14 гектаров Возгорание произошло в Болховском и Дмитровском районах.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

3 сентября на территории Орловской области были обнаружены три термоточки. В Дмитровском и Болховском районах горение стерни зафиксировали на общей площади 14 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части Орловщины сейчас преобладает 4-й класс пожарной опасности. В пяти муниципальных образованиях (города Мценск и Ливны, Мценский, Дмитровский и Ливенский районы) отмечен максимальный, 5-й класс пожарной опасности.







Сергей Мерцалов



