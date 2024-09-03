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21:01, 3 сентября 2024 года В Орле планируют установить бюст основателя городского театра юного зрителя Увековечить память Сергея Штейна предложили на Международном кинофестивале "Отцы и дети" в 2022-м году.





В Орле планируют установить бюст основателя городского театра юного зрителя Сергея Штейна. Увековечить его память предложили на Международном кинофестивале "Отцы и дети" в 2022-м году. Инициатором выступила его президент Марина Куликова.



Бюст и уголок памяти Сергея Штейна должен появиться в фойе театра "Свободное пространство". Ранее заслуженный деятель искусств Игорь Калядин создал в Москве попечительский совет по сбору средств на памятник Сергею Штейну. Сбором средств в Орле займется фонд "Духовность и культура провинции".



Над бюстом работает скульптор Дмитрий Басарев – один из создателей скульптурной группы у входа в здание исторического факультета Орловского госуниверситета.



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Артем Ежаков



