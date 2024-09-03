На Орловщине поселилась тверская стерлядь

3 сентября в Оку выпустили порядка 17 тысяч мальков.
В Оку в рамках национального проекта "Экология" выпустили порядка 17 тысяч мальков стерляди из Тверской области. Природоохранная акция прошла 3 сентября в окрестностях поселка Добрый Орловского муниципального округа. По мнению специалистов, именно здесь созданы наиболее благоприятные условия для их адаптации и роста.
Через два года в реке будут уже взрослые представители осетровых. Сегодня ученые говорят о том, что популяция стерляди растет, но вылавливать эту рыбу запрещено – она остается краснокнижной.
Напомним, что 8 июля – накануне Дня рыбака – в Оку выпустили шесть тысяч мальков стерляди и пять тысяч мальков сазана. Молодь вырастили на Орловском осетровом рыборазводном заводе.