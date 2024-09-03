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20:17, 3 сентября 2024 года Орловские медики ежедневно следят за здоровьем эвакуированных курян В одном только Мценском районе развернуто три пункта временного размещения, жителям которых помогают врачи местной центральной районной больницы.







Орловские медики ежедневно следят за здоровьем эвакуированных курян. В одном только Мценском районе развернуто три пункта временного размещения. Их жителям помогают врачи местной центральной районной больницы.



Врачи осматривают пациентов в выездном режиме. Если потребуется помощь узких специалистов, прием идет в здании больницы. Льготники обеспечиваются нужными лекарствами. От помощи куряне не отказываются – пережитый стресс обострил у некоторых из них хронические болезни.





Елена Литинская



