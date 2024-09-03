Орловские медики ежедневно следят за здоровьем эвакуированных курян
В одном только Мценском районе развернуто три пункта временного размещения, жителям которых помогают врачи местной центральной районной больницы.
Орловские медики ежедневно следят за здоровьем эвакуированных курян. В одном только Мценском районе развернуто три пункта временного размещения. Их жителям помогают врачи местной центральной районной больницы.
Врачи осматривают пациентов в выездном режиме. Если потребуется помощь узких специалистов, прием идет в здании больницы. Льготники обеспечиваются нужными лекарствами. От помощи куряне не отказываются – пережитый стресс обострил у некоторых из них хронические болезни.