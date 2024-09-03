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19:35, 3 сентября 2024 года Орловцы почтили память жертв теракта в Беслане Одна из акций прошла в библиотеке имени Бунина – там состоялся урок памяти "Когда чужая боль становится своей".





Орловцы почтили память жертв теракта в Беслане. 3 сентября события двадцатилетней давности в школе №1 вспоминают по всей России.



В Орле одна из акций прошла в библиотеке имени Бунина – там состоялся урок памяти "Когда чужая боль становится своей". Там вспомнили жертв теракта: от детей до сотрудников спецподразделений, освобождавших заложников.



Присутствующим показали хронику страшных событий, зачитали комментарии очевидцев. Символом скорби стал "Памятник жертвам трагедии в Беслане" в форме матерей, отпускающих своих ангелочков – участникам урока предложили сделать свое дерево скорби.





