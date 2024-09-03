Главная » Новости



19:11, 3 сентября 2024 года Орловцев приглашают на лекцию по управлению ресурсами проекта Слушателям расскажут, что это такое, какими они бывают и как грамотно их рассчитать и отразить в заявке.





Орловцев приглашают на лекцию по управлению ресурсами проекта. Она пройдет по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 33. Телефон: 8 (4862) 50-98-58.



Слушателям расскажут, что такое ресурсы проекта, какими они бывают, и как грамотно их рассчитать и отразить в заявке.



Лекция начнется в 15:00 5 сентября. Для записи нужно пройти регистрацию по ссылке. Число мест ограничено.





