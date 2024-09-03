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17:00, 3 сентября 2024 года Благотворительный забег "ПоБерегу" в Орле запланирован на 22 сентября Ранее его переносили из-за обострения ситуации в курском приграничье.





Благотворительный забег "ПоБерегу" в Орле запланирован на 22 сентября. Об этом на своей личной странице в "ВКонтакте" рассказала попечитель Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив "Орловский социальный кластер" Валерия Клычкова.



Забег должен был пройти 10 августа, но из-за боев на курской границе его перенесли. На тот момент было зарегистрировано почти 2000 благобегунов.





Артем Ежаков



