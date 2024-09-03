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15:55, 3 сентября 2024 года Клычков выпустил в Оку более 17 тысяч мальков стерляди Восстановлением популяции ценной рыбы занимаются благодаря нацпроекту "Экология".





Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

3 сентября в районе поселка Добрый Орловского округа в реку Оку выпустили более 17 тысяч мальков стерляди. По мнению специалистов, здесь созданы наиболее благоприятные условия для их адаптации и роста. Андрей Клычков и руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Хатунцов.



Как

В мероприятии приняли участие губернатор Орловской областии руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовствуКак сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", восстановление популяции ценной рыбы в водоемах региона осуществляется в рамках нацпроекта "Экология". Примечательно, что мальки были доставлены из Тверской области.





Сергей Мерцалов



