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18:00, 3 сентября 2024 года Капремонт Мезенского лицея обещают закончить к середине октября Работы в учебном заведении оценил губернатор Андрей Клычков.







Подрядчик обещает закончить капремонт Мезенского лицея к середине октября. Его стены ждали ремонта полвека. Работы в учебном заведении оценил губернатор Андрей Клычков. Сейчас ремонт завершен на 95%.

Анатолий Калачиков, главный специалист отдела капитального строительства "Орелгосзаказчик": "По электрике кое-какие розетки осталось поставить. Светильники повесить до конца. В принципе, за два месяца однозначно это все завершим". На время ремонта ученики временно переведены в соседний педагогический колледж. Туда тоже заглянул глава региона. За последние годы здесь открыли четыре оснащенных пространства для обучения.





Эльза Ахмедбекова



