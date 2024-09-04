Орловские девятиклассники пересдали ОГЭ по математике
Участие приняли более 300 человек.
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Девятиклассники Орловской области 3 сентября поучаствовали в сдаче обязательного учебного предмета – математики в рамках дополнительного периода ГИА-9.
Испытание прошли 303 человека. На задания предоставлялось 235 минут. Минимальное количество баллов для успешного освоения программы – 8 баллов, максимальное – 31.
По информации пресс-службы областного правительства, экзамен сдавали в 27 пунктах. Учеников проверили с помощью рамок металлодетектора, в классах работали камеры. Результаты станут известны уже 11 сентября.