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18:30, 3 сентября 2024 года Из Орловской области в зону СВО отправились несколько человек Очередную группу бойцов проводили 2 сентября.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В понедельник 2 сентября у здания администрации Советского района Орла состоялись проводы бойцов в зону проведения специальной военной операции. Мужчины подписали контракт с министерством обороны РФ.



В составе группы орловцы разного возраста из районов региона. Контрактники перед отправкой в боевые части пройдут обучение на полигонах, сообщили в пресс-службе облправительства.



Каждый доброволец получит 800 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя единовременную федеральную и региональную выплату, каждая из которых составляет по 400 тысяч рублей соответственно.





Сергей Силаев



