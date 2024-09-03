Из Орловской области в зону СВО отправились несколько человек

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18:30, 3 сентября 2024 года
Из Орловской области в зону СВО отправились несколько человекОчередную группу бойцов проводили 2 сентября.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
В понедельник 2 сентября у здания администрации Советского района Орла состоялись проводы бойцов в зону проведения специальной военной операции. Мужчины подписали контракт с министерством обороны РФ.
В составе группы орловцы разного возраста из районов региона. Контрактники перед отправкой в боевые части пройдут обучение на полигонах, сообщили в пресс-службе облправительства.
Каждый доброволец получит 800 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя единовременную федеральную и региональную выплату, каждая из которых составляет по 400 тысяч рублей соответственно.
Сергей Силаев
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